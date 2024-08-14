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o
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o
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واشنطن: من مسؤولية الجيش السودانيّ أن يشارك في محادثات وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2024-08-14 | 13:54
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واشنطن: من مسؤولية الجيش السودانيّ أن يشارك في محادثات وقف إطلاق النار
دعت الولايات المتحدة الجيش السودانيّ، أحد طرفي الحرب الدائرة في السودان، إلى الانضمام إلى محادثات انطلقت الأربعاء، في سويسرا، بوساطة أميركية.
وترمي هذه المحادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، تشارك فيها قوات الدعم السريع، الطرف المقابل في النزاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركيّ فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين: "شدّدنا على أنّه من مسؤوليتهم أن يحضروا، وسنواصل ذلك."
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