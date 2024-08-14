العاصفة ارنستو تتحول إلى إعصار وتبتعد عن بورتوريكو

أعلن مركز الأعاصير الأميركيّ أنّ العاصفة الاستوائية إرنستو اشتّدت قوتها وتحوّلت إلى إعصار، فيما تستمر في الابتعاد عن بورتوريكو حيث تساقطت أمطار غزيرة.



وقال المركز إنّ العاصفة اشتدت صباحًا لتتحول إلى إعصار من الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة.



وتتجه إرنستو شمالًا إلى المحيط الأطلسيّ على أن تقترب من جزر برمودا الجمعة أو السبت.



وقد تتحول العاصفة إرنستو إلى إعصار من الفئة 3 أو أعلى في الأيام المقبلة، وفقا للمركز الوطنيّ للأعاصير.



وحسب توقعات الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) من المتوقع أن يكون موسم الأعاصير في شمال الأطلسي الذي يمتد من مطلع حزيران إلى نهاية تشرين الثاني، مضطربًا هذا العام بسبب حرارة المحيطات التي تغذي العواصف والأعاصير.