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زيلينسكي: الجيش الأوكرانيّ يتقدم بشكل جيد في منطقة كورسك الروسية

أخبار دولية
2024-08-14 | 14:04
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زيلينسكي: الجيش الأوكرانيّ يتقدم بشكل جيد في منطقة كورسك الروسية
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زيلينسكي: الجيش الأوكرانيّ يتقدم بشكل جيد في منطقة كورسك الروسية

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ قواته تتقدم بشكل جيد، في منطقة كورسك الروسية، التي تشهد منذ الأسبوع الماضي هجومًا أوكرانيًا.
     
وقال زيلينسكي، في خطابه اليوميّ، عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ: "نتقدم بشكل جيد في منطقة كورسك ونحقق هدفنا الاستراتيجيّ."

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