البيت الأبيض: نتوقع أن تمضي محادثات وقف إطلاق النار في غزة قدما حسب المخطط

اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتوقع أن تمضي محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة على النحو المخطط له رغم قرار حماس عدم الحضور.



وأضافت أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكجورك سيشاركان في المحادثات الخميس في قطر.

