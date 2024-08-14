اردوغان أبلغ عباس دفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل

اعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد بأن أنقرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية ودفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل.



وذكر مكتب أردوغان في منشور على منصة إكس أن الزعيمين بحثا أحدث التطورات والخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام في قطاع غزة.



وورد في البيان أن أردوغان ندد بحرب إسرائيل على غزة، متهما بعض الدول الغربية بالتزام الصمت ومواصلة دعم إسرائيل.



وأبلغ أردوغان عباس أيضا بأن جميع الدول، ولا سيما في العالم الإسلامي، يجب أن تكثف الجهود لضمان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بلا عوائق.

