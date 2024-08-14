بلينكن ورئيس الوزراء القطري يحضّان كل الأطراف على عدم "تقويض" محادثات الهدنة في غزة

حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كل الأطراف على عدم تقويض محادثات الهدنة في غزة المقرّر أن تستضيفها الدوحة الخميس، في تحذير مبطّن لإيران وحماس وإسرائيل.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري شدّدا خلال اتصال هاتفي على أنه "لا ينبغي لأي طرف في المنطقة اتّخاذ إجراءات من شأنها تقويض جهود التوصل لاتفاق".