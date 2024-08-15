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اليونسكو: 1,4 مليون فتاة حُرمن من الدراسة في أفغانستان منذ عودة طالبان

أخبار دولية
2024-08-14 | 23:49
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اليونسكو: 1,4 مليون فتاة حُرمن من الدراسة في أفغانستان منذ عودة طالبان
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اليونسكو: 1,4 مليون فتاة حُرمن من الدراسة في أفغانستان منذ عودة طالبان

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الخميس أن ما لا يقل عن 1,4 مليون فتاة في أفغانستان حُرمن من التعليم الثانوي منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ما يعرّض مستقبل جيل كامل للخطر. 
     
وقالت اليونسكو في بيان أن الوصول إلى التعليم الأساسي تراجع أيضا بشكل حاد، حيث انخفض عدد الفتيات والفتيان الملتحقين بالمدارس بنحو 1,1 مليون، بينما تحتفل سلطات طالبان بمرور ثلاث سنوات على استعادتها السلطة في 15 آب  2021. 
     
وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها "إزاء العواقب الضارة لهذا المعدل المتزايد لعدم الالتحاق بالمدارس الذي قد يؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال والزواج المبكر". 
     
أضافت "في غضون ثلاث سنوات فقط، قضت سلطات الأمر الواقع تقريبا على عقدين من التقدم المطرد للتعليم في أفغانستان، ومستقبل جيل كامل أصبح الآن في خطر". 
     
وأشارت المنظمة إلى أن هناك الآن نحو 2,5 مليون فتاة حرمن من حقهن في التعليم، وهو ما يمثل 80% من الفتيات الأفغانيات في سن الدراسة. 
     

أخبار دولية

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