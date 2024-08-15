مقتل 15 مدنيا في هجمات "إرهابية" عدة في غرب النيجر

أعلنت النيجر الأربعاء مقتل 15 مدنيا وإصابة عدد غير محدد مطلع الأسبوع في هجمات شنها "إرهابيون" واستهدفت قرى في منطقة تيلابيري غرب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.



وجاء في بيان للجيش النيجري أنه "في منطقة ميهانا، ارتكبت عناصر إرهابية أعمال عنف شنيعة عدة ضد السكان المدنيين العزل، وجاءت الخسائر فادحة ومأسوية: قُتل 14 شخصا وجرح كثر"، من دون الإشارة إلى أي تاريخ. كذلك أعلن الجيش مقتل مدني الثلاثاء وجرح ثلاثة في المنطقة نفسها في "اشتباك" مع "إرهابيين".



وكانت ميهانا من بين ست مناطق مستهدفة في منطقة تيلابيري التي تقع على حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو ويلجأ اليها الجهاديون من تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة للاحتماء.



ويستهدف الجهاديون المدنيين في ميهانا بشكل متكرر، ما أدى إلى نزوح جماعي.