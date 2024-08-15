كوريا الشمالية تسمح مجددا بدخول السياح الأجانب

أعلنت شركتان متخصصتان بتنظيم الرحلات السياحية الأربعاء أن كوريا الشمالية ستفتح أبوابها مجددا في كانون الأول أمام السياح الأجانب بعد حظر دام نحو خمس سنوات بسبب وباء كوفيد.



وقالت شركة "كوريو تورز" التي تتخذ من بكين مقرا على موقعها الإلكتروني "تلقينا تأكيدا من شريكنا المحلي بأن الرحلات السياحية إلى سامجيون وربما بقية البلاد ستستأنف رسميا في كانون الأول 2024".



وتعد مدينة سامجيون الواقعة بالقرب من منطقة جبلية حدودية مع الصين المدخل إلى جبل بايكتو حيث ولد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل كما تقول الروايات الرسمية.



وخصص نجله وخليفته كيم جونغ أون موارد ضخمة لتطوير المنطقة وبناء فنادق ومنتجع للتزلج.