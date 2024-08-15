الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لإنشاء مجموعة عمل جديدة مع كوريا الشمالية

اقترح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الخميس إنشاء "مجموعة عمل بين الكوريتين" تهدف إلى خفض التوتر مع بيونغ يانغ واستكشاف السبل لتعاون اقتصادي.



والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع إعلان كوريا الشمالية مؤخرا عن نشر 250 راجمة صواريخ بالستية على حدودها الجنوبية.



وأطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالقمامة باتجاه الجنوب منذ أيار ما دفع بسيول لمعاودة بث الدعاية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع الشمال، وتعليق اتفاق يعود لعام 2018 يهدف لتخفيف التوتر بين الجيشين.



وخلال إعلانه "رؤيته للتوحيد" الخميس في فعالية لمناسبة تحرير بلاده من الحكم الياباني قال يون "طالما استمرت حالة الانقسام، يبقى تحريرنا غير مكتمل".



وأضاف "ينبغي أن تصل الحرية التي نتمتع بها إلى مملكة الشمال المتجمدة، حيث الناس محرومون من الحرية ويعانون من الفقر والجوع" داعيا إلى إقامة "مجموعة عمل بين الكوريتين".

