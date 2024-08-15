الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لإنشاء مجموعة عمل جديدة مع كوريا الشمالية

أخبار دولية
2024-08-15 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لإنشاء مجموعة عمل جديدة مع كوريا الشمالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لإنشاء مجموعة عمل جديدة مع كوريا الشمالية

اقترح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الخميس إنشاء "مجموعة عمل بين الكوريتين" تهدف إلى خفض التوتر مع بيونغ يانغ واستكشاف السبل لتعاون اقتصادي.
     
والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع إعلان كوريا الشمالية مؤخرا عن نشر 250 راجمة صواريخ بالستية على حدودها الجنوبية.
     
وأطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالقمامة باتجاه الجنوب منذ أيار  ما دفع بسيول لمعاودة بث الدعاية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع الشمال، وتعليق اتفاق يعود لعام 2018 يهدف لتخفيف التوتر بين الجيشين.
     
وخلال إعلانه "رؤيته للتوحيد" الخميس في فعالية لمناسبة تحرير بلاده من الحكم الياباني قال يون "طالما استمرت حالة الانقسام، يبقى تحريرنا غير مكتمل".
     
وأضاف "ينبغي أن تصل الحرية التي نتمتع بها إلى مملكة الشمال المتجمدة، حيث الناس محرومون من الحرية ويعانون من الفقر والجوع" داعيا إلى إقامة "مجموعة عمل بين الكوريتين".
     

أخبار دولية

الكوري

الجنوبي

لإنشاء

مجموعة

جديدة

كوريا

الشمالية

اليابان تلغي رحلات جوية وبرية مع اقتراب إعصار آخر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-25

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه البحر

LBCI
أخبار دولية
2024-08-12

كوريا الجنوبية وأميركا ستجريان تدريبات سنوية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

LBCI
أخبار دولية
2024-08-01

كوريا الجنوبية: مستعدون لتقديم إمدادات إغاثة من الفيضانات لكوريا الشمالية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-27

تقديم رياضيي كوريا الجنوبية المشاركين في الألعاب الأولمبية على أنهم من كوريا الشمالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:53

اليابان تلغي رحلات جوية وبرية مع اقتراب إعصار آخر

LBCI
أخبار دولية
23:55

كوريا الشمالية تسمح مجددا بدخول السياح الأجانب

LBCI
أخبار دولية
23:53

البيت الابيض: فريق الأمن القومي يعرض لبايدن وهاريس إحاطة حول الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
23:52

مقتل 15 مدنيا في هجمات "إرهابية" عدة في غرب النيجر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة

LBCI
فنّ
11:27

في هوليوود... نقابة الممثلين تصدر قرارا بشأن استنساخ أصوات النجوم

LBCI
آخر الأخبار
03:15

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف أطراف بلدة الناقورة

LBCI
آخر الأخبار
03:45

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:23

شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني

LBCI
رياضة
13:38

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة

LBCI
رياضة
13:35

ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:42

قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل

LBCI
فنّ
07:24

بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
09:32

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول

LBCI
أخبار لبنان
11:26

وفاة الوزير السابق جورج قرم

LBCI
أخبار لبنان
07:26

إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024

LBCI
أخبار لبنان
14:35

سيدة فقدت السيطرة أثناء قيادتها فاجتاحت أحد المحال... ووفاة طفل

LBCI
منوعات
15:46

عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More