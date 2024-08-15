زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شمال شرق تايوان دون أنباء عن أضرار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب قبالة مقاطعة ييلان في شمال شرق الجزيرة اليوم الخميس، دون أن ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار.



وذكرت الهيئة أن الزلزال تسبب في اهتزاز المباني في العاصمة تايبه. ووقع الزلزال على عمق تسعة كيلومترات.



وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين ما يجعلها عرضة لزلازل.