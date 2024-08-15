أبو عبيدة: الحارس كان قتل أحد الرهائن بعد أن تلقى نبأ مقتل طفليه

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، اليوم الخميس في منشور على تطبيق تيليجرام إن الحارس الذي قتل أحد الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين، تصرف "بشكل انتقامي خلافا للتعليمات" بعد أن تلقى نبأ مقتل طفليه في غارة إسرائيلية.

وأردف قائلا "نؤكد على أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".



وفي رسالة لاحقة عبر قناتها الرسمية على تيليغرام قالت حماس "نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا".



وأضافت "وحشيتكم باتت خطرا داهما على أسراكم".

