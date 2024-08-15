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البيت الأبيض : إيران لم تتخل عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل
أخبار دولية
2024-08-15 | 08:24
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البيت الأبيض : إيران لم تتخل عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل
حث البيت الأبيض اليوم الخميس كل الأطراف المعنية على حضور محادثات غزة في الدوحة والتي تهدف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة. وحث إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إظهار مرونة وتقديم تنازلات قائلا إن تحقيق تقدم لا يزال أمرا ممكنا في الأيام القليلة المقبلة.
وأشار جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع سي.إن.إن إلى أن معلومات تفيد بأن إيران لم تتخل عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل، بما يشمل تنفيذ ذلك من خلال وكلاء لها في المنطقة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب ومستعدة لكنه عبر عن أمله في ألا يصل الأمر لهذا الحد.
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