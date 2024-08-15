موسكو سترسل قوات إضافية إلى منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا

أعلنت روسيا الخميس أنها سترسل قوات إضافية إلى منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا، في اليوم التاسع من هجوم أوكراني غير مسبوق بحجمه داخل الأراضي الروسية.



وأكد وزير الدفاع أندريي بيلوسوف خلال اجتماع مخصص للبحث في أمن المناطق الحدودية "تخصيص قوات ووسائل إضافية" لمنطقة بيلغورود المجاورة لكورسك التي تشهد منذ السادس من آب تقدمًا لقوات كييف.



وكتبت الوزارة على تلغرام أن "الاجتماع أتاح البحث في تدابير إضافية تهدف إلى ضمان وحدة وسلامة الأراضي وحماية السكان والبنى التحتية في منطقة بيلغورود من هجمات فرق عسكرية تابعة للجيش الأوكراني".



من جهة أخرى، أكد الجيش الروسي الخميس أنه استعاد السيطرة على بلدة كروبيتس في منطقة كورسك التي تشهد منذ السادس من آب هجومًا غير مسبوق لقوات كييف داخل الأراضي الروسية.



وهي أول مرة منذ بدء الهجوم يستعيد فيها الجيش الروسي بلدة من السيطرة الأوكرانية في هذه المنطقة.