الجيش الأوكراني يعلن إقامة إدارة عسكرية في منطقة كورسك الروسية



أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الخميس إقامة إدارة عسكرية في منطقة كورسك الروسية حيث تشن قواته هجوما غير مسبوق منذ السادس من آب.



وفي مؤشر إلى نية أوكرانيا في ترسيخ وجودها في المناطق التي سيطرت عليها في روسيا، قال سيرسكي خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن هذه الإدارة مكلفة تولي شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها، والإشراف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية.

