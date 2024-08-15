أمبري: سفينة تبلغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة قبالة إريتريا

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الخميس أن سفينة تجارية أبلغت عن محاولة للاقتراب منها تتضمن إطلاق نيران من أسلحة خفيفة في المياه على بعد 92 ميلًا بحريًا شمال شرقي ميناء مصوع الإريتري في مياه البحر الأحمر المتاخمة للساحل اليمني.