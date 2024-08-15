سجن امرأة بتهمة الخيانة لتبرعها بالمال لجمعية خيرية تدعم أوكرانيا

قضت محكمة روسية بسجن امرأة - تحمل الجنسيتين الروسية والأميركية - ١٢ عامًا، بتهمة الخيانة، لتبرعها بمبلغ من المال لجمعية خيرية تدعم أوكرانيا.

وتدعى المرأة كسينا كاريلينا وتعمل في منتجع صحي في لوس انجليس.

وأقرت كاريلينا بالذنب الأسبوع الماضي، خلال محاكمة مغلقة، في مدينة يكاترينبورج، في منطقة جبال الأورال.

والمحكمة التي نظرت في قضيتها هي ذاتها التي أدانت إيفان جيرشكوفيتش، الصحافيّ، في وول ستريت جورنال بالتجسّس، في تموز.

وقالت المحكمة إنّ المحققين خلصوا إلى أنّ كاريلينا حوّلت في ٢٤ شباط 2022 - اليوم الأول للغزو الروسيّ لأوكرانيا - أموالًا لصالح منظمة أوكرانية.

وأضافت: “استُخدمت لاحقًا في شراء مستلزمات طبية ومعدات وعتاد عسكريّ وذخيرة بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية.”