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الخزانة الأميركية تفرض عقوبات تستهدف شبكات التجارة التابعة لحركة الحوثي وحزب الله

أخبار دولية
2024-08-15 | 10:34
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الخزانة الأميركية تفرض عقوبات تستهدف شبكات التجارة التابعة لحركة الحوثي وحزب الله
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الخزانة الأميركية تفرض عقوبات تستهدف شبكات التجارة التابعة لحركة الحوثي وحزب الله

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات تستهدف شبكات تجارية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في إطار سعي واشنطن إلى زيادة الضغوط على إيران والجماعات المتحالفة معها.
 
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي.

وفي التفاصيل، ذكرت الخزانة أن عائدات شبكة سعيد الجمل تساعد في تمويل الحوثيين لاستهداف مسارات الشحن في البحر الأحمر وبنية تحتية مدنية.
 
كما استهدفت عقوبات الوزارة شحنات حزب الله من غاز البترول المسال بطرق منها إدراج شركة في هونغ كونغ لإدارة وتشغيل سفن وعدة ناقلات في قوائم العقوبات. وأفادت الوزارة بأن مجموعة تلاقي، التي تسيطر عليها جماعة حزب الله، استخدمت اثنتين من الناقلات لشحن غاز بترول مسال بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى الصين.
 
وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "إجراء اليوم يؤكد التزامنا المستمر بعرقلة التدفق عبر المصدر الرئيسي لإيران في تمويل حلفائها الإرهابيين في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين". وأضاف "رسالتنا واضحة: من يسعون إلى تمويل أنشطة هذه الجماعات المزعزعة للاستقرار سيحاسبون".

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