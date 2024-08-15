مستشار في الرئاسة الأوكرانية: اتهام كييف بالضلوع في تخريب نورد ستريم هو محض هراء

اعتبر مستشار في الرئاسة الأوكرانية أنّ التلميح لضلوع كييف في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم للغاز هو "محض هراء”.

وأتى ذلك، غداة تقارير صحافية كشفت عن إصدار القضاء الألمانيّ مذكرة توقيف في حق غوّاص أوكرانيّ.

وقال المستشار ميخايلو بودولياك لوكالة فرانس برس إنّه لم يكن ثمة أي مغزى عملي لأوكرانيا في خطوات كهذه.

وأضاف: "من الواضح أن تفجيرات نورد ستريم لم توقف الحرب، ولم تردع العدوان الروسيّ ولم يكن لها تأثير على الوضع على خط الجبهة.”

واعتبر أنّ خطوة كهذه عزّزت بشكل ملحوظ، قدرات روسيا الدعائية.

“

ولفت إلى أنّه كانت لروسيا دوافع مباشرة لتنفيذ التفجيرات.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ مسؤولين كبارا في كييف وافقوا على تخريب نورد ستريم العام 2022.