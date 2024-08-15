تقرير غوغل: قراصنة مدعومون من إيران يستهدفونَ الحملتَين الانتخابيتَين لهاريس وترامب

كشفت شركة غوغل، في تقرير، عن أنّ قراصنةً مدعومينَ من إيران، يستهدفونَ الحملتَين الانتخابيتَين للمرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية "كامالا هاريس" وخصمِها الجمهوريّ دونالد ترامب.

وأوضح التقرير أنّ مجموعةَ قرصنةٍ مرتبطة بالحرسِ الثوريّ الإيرانيّ قامَت بمحاولاتِ اختراقٍ لشخصياتٍ ومنظماتٍ رفيعةٍ في إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك مسؤولين حكوميينَ وحملاتٍ انتخابية.

وكانت قد أعلنت حملة هاريس، الثلاثاء، استهدافها من قبلِ قراصنةٍ الكترونيين أجانب، بعد أيامٍ من ادعاءِ حملةِ ترامب تعرضِها للاختراقِ من قبل إيران.