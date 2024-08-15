بغداد أعلنت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي

اعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الخميس إن بغداد أعلنت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب "التطورات الأخيرة"، لكنها لم تدل بتفاصيل.



ويستضيف العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، 2500 جندي أميركي ولديه فصائل مرتبطة بقواته الأمنية ومتحالفة مع إيران.



وشهدت البلاد تصاعدا في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول.

