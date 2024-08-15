بدران: العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة هو استمرار المراوغة الإسرائيلية

أكّد عضو المكتب السياسيّ لحركة “حماس” حسام بدران أنّ الحركة تنظر إلى المفاوضات الجارية، في الدوحة، بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور استراتيجيّ، يهدف إلى إنهاء العدوان على غزة.

وأوضح أنّ “حماس” ترى أنّ أيّ مفاوضات يجب أن تكون مبنية على خطة واضحة لتنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقًا

ولفت إلى أنّ العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار، في غزة، هو استمرار المراوغة الإسرائيلية.

وقال: “أيّ اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملًا وانسحابًا كاملًا من غزة، وإعادة النازحين، وإعادة الإعمار، إلى جانب صفقة تبادل أسرى.”