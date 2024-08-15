هاريس وترامب يتوافقان على إجراء مناظرتين رئاسيتين

أعلنت حملة المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس أنها ستجري مناظرتين تلفزيونيتين مع منافسها الجمهوريّ دونالد ترامب.

وأوضحت أنّه سيتواجه المرشحان لمنصب نائب الرئيس مرة واحدة، في مسعى من الحملة لوضع حد للتجاذبات القائمة في هذه القضية.

وكان المرشحان قد اتفقا على إجراء مناظرة واحدة في 10 أيلول وأخرى بين نائبيهما على بطاقة الترشح في الأول من تشرين الأول.

لكن حملة ترامب كانت تدفع لإجراء مناظرتين أخريين في أيلول ومواجهة إضافية بين نائبي الرئيس.

وقالت حملة هاريس في بيان إنّ "التناظر حول المناظرات قد انتهى. حملة دونالد ترامب قبلت اقتراحنا بإجراء ثلاث مناظرات اثنتان رئاسيتان وواحدة لنائبي الرئيس".

وأضافت: "اذا افترضنا أن دونالد ترامب سيشارك في مناظرة 10 أيلول"، فإن نائب هاريس على بطاقة الترشح تيم والز سيجري مناظرة مع جاي دي فانس مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس في الأول من تشرين الأول، ومن ثم ستكون هناك مواجهة أخرى بين ترامب وهاريس في وقت لاحق من شهر تشرين الأول.