هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أنّ بعض عشرات المواطنين الإسرائيليين، دخلوا ملثمين، إلى قرية جيت في الضفة الغربية وأشعلوا النار في مركبات ومباني القرية، ورشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة.

ولفت، عبر منصة اكس، إلى أنّ قوات الأمن اعتقلت مواطنًا إسرائيليًا وسلّمته إلى الشرطة الإسرائيلية لتلقي العلاج.

وأكّد الاطلاع على التقرير الخاص بوفاة فلسطينيّ خلال الحادثة.

وشدّد على فتح تحقيق مشترك من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وأدان الجيش الإسرائيليّ أحداثًا من هذا النوع “والمثيرين الذين يمسون بالأمن والقانون والنظام ويصرفون الجيش وقوات الأمن عن مهمتهم الأساسية المتمثلة في إحباط الإرهاب وحماية أمن السكان”.