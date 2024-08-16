تحطم قاذفة قنابل في روسيا....تمكنوا من القفز لكن أحدهم توفي

اعلن حاكم منطقة إركوتسك في سيبيريا الروسية إيجور كوبزيف نقلا عن وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن قاذفة قنابل استراتيجية من طراز تي.يو-22إم3 تحطمت في المنطقة بسبب عطل فني، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها الأربعة.



وقال كوبزيف عبر تيليجرام إن أفراد الطاقم تمكنوا من القفز، لكن أحدهم توفي وتم نقل الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات.