إصابة ثلاثة في باكستان سافروا من الإمارات بجدري القرود

اعلنت إدارة الصحة في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني اليوم الجمعة إنه تم رصد ثلاثة إصابات بالفيروس المسبب لجدري القردة وذلك لدى مسافرين وصولوا من الإمارات.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي بعد رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس.



وكانت باكستان قد سجلت إصابات بجدري القردة في السابق، ولم يتضح بعد أي سلالة منه تم اكتشافها لدى المرضى.