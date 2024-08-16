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عبد الهادي للـLBCI: لا نريد العودة إلى نقطة الصفر وسط تعنّت نتنياهو وسنشارك بالمفاوضات في هذه الحالة
أخبار دولية
2024-08-16 | 03:39
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عبد الهادي للـLBCI: لا نريد العودة إلى نقطة الصفر وسط تعنّت نتنياهو وسنشارك بالمفاوضات في هذه الحالة
أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي أن إذا "حصلت الحركة على موافقة صهيونية على ورقتنا فعندها سنشارك بمفاوضات وقف إطلاق الار بغزة".
واشار عبد الهادي، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أن " الجميع يعلم أن حماس وافقت على الورقة التي قُدمت في شهر أيار ولكن بعدها ذهب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتياح رفح".
وأوضح أن "حماس كانت دائما تتصرف بايجابية وقدمت مرونة ولكن بالطبع ليس على حساب الشروط الاساسية"، معتبرا أن نتنياهو رفض كل هذه الشروط ووضع شروطا جديدة.
وعن عدم مشاركة وفد حماس في المفاوضات يوم أمس قال عبد الهادي :" لا يوجد أي شيء قُدم لنا ولا نريد العودة إلى نقطة الصفر وسط تعنّت نتنياهو لذلك قررنا عدم الذهاب والمشاركة في اليوم الاول من المفاوضات لانها لا تقدم شيئا بل هي عبثية".
وتمنى في السياق "أن يأتي المفاوضون بنتيجة كي نذهب إلى خطوات عملانية"، مشددا على أننا "نريد وقفا دائما لاطلاق النار".
من جهة أخرى، أكد ممثل حماس في لبنان أنهم "على تواصل مع قيادة حماس في غزة ومع يحيى السنوار"، كاشفا أن الحوار لم ينقطع.
أخبار دولية
عبد الهادي
حماس
غزة
اسرائيل
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