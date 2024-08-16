الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عبد الهادي للـLBCI: لا نريد العودة إلى نقطة الصفر وسط تعنّت نتنياهو وسنشارك بالمفاوضات في هذه الحالة

أخبار دولية
2024-08-16 | 03:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عبد الهادي للـLBCI: لا نريد العودة إلى نقطة الصفر وسط تعنّت نتنياهو وسنشارك بالمفاوضات في هذه الحالة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عبد الهادي للـLBCI: لا نريد العودة إلى نقطة الصفر وسط تعنّت نتنياهو وسنشارك بالمفاوضات في هذه الحالة

أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي أن إذا "حصلت الحركة على موافقة صهيونية على ورقتنا فعندها سنشارك بمفاوضات وقف إطلاق الار بغزة".

واشار عبد الهادي، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أن " الجميع يعلم أن حماس وافقت على الورقة التي قُدمت في شهر أيار ولكن بعدها ذهب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتياح رفح".

وأوضح أن "حماس كانت دائما تتصرف بايجابية وقدمت مرونة ولكن بالطبع ليس على حساب الشروط الاساسية"، معتبرا أن نتنياهو رفض كل هذه الشروط ووضع شروطا جديدة.

وعن عدم مشاركة وفد حماس في المفاوضات يوم أمس قال عبد الهادي :" لا يوجد أي شيء قُدم لنا ولا نريد العودة إلى نقطة الصفر وسط تعنّت نتنياهو لذلك قررنا عدم الذهاب والمشاركة في اليوم الاول من المفاوضات لانها لا تقدم شيئا بل هي عبثية".

وتمنى في السياق "أن يأتي المفاوضون بنتيجة كي نذهب إلى خطوات عملانية"، مشددا على أننا "نريد وقفا دائما لاطلاق النار".

من جهة أخرى، أكد ممثل حماس في لبنان أنهم "على تواصل مع قيادة حماس في غزة ومع يحيى السنوار"، كاشفا أن الحوار لم ينقطع.

أخبار دولية

عبد الهادي

حماس

غزة

اسرائيل

LBCI التالي
الخارجية الفلسطينية: هجوم المستوطنين على قرية في الضفة الغربية "إرهاب دولة منظم"
إصابة ثلاثة في باكستان سافروا من الإمارات بجدري القرود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-01

اسرائيل تواصل اغتيال قادة حماس وآخرهم الرجل العسكري الثاني في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-12

المسؤول الاعلامي لحماس في لبنان: الجانب الاسرائيلي لم يرد حتى الآن على مقترحات حماس

LBCI
أخبار دولية
2024-08-10

إسرائيل: نحو 20 من مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يعملون من المدرسة التي قصفت في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-10

مصطفى البرغوثي للـLBCI: فرص الوصول الى وقف اطلاق النار في غزة مرتبطة بعامل واحد محدد وهو أن تقوم الولايات المتحدة بإجبار اسرائيل على القبول بوقف اطلاق النار وهي تستطيع فعل ذلك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:19

الأمم المتحدة: "مؤشرات قوية" على استخدام قوات الأمن البنغلادشية قوة "غير مبررة"

LBCI
أخبار دولية
06:09

أكثر من 300 حالة وفاة بالكوليرا في السودان

LBCI
أخبار دولية
05:44

السفارة الايرانية لدى لبنان: يمكننا مهاجمة العدو من أي نقطة في ايران عبر "مدن الصواريخ" تحت الارض

LBCI
أخبار دولية
04:50

الخارجية الفلسطينية: هجوم المستوطنين على قرية في الضفة الغربية "إرهاب دولة منظم"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:19

هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-14

قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل

LBCI
صحة وتغذية
09:00

دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-14

الوكالة الوطنية: قصف معاد لدير ميماس وتلة لوبيا وقنابل مضيئة فوق مركبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في الرياضة... السوبر ريال مدريد يُحرز لقب كأس السوبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قرية OMT Summer in action الصيفية تشتعل … على أنغام الأخوان شحادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عيد السيدة لا يشبه اي عيد آخر وهكذا يحتفل به اللبنانيون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مفاوضات الدوحة انطلقت.. والهدف وقف اطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:29

وزارة الخارجية الاميركية: لا نريد وضع سقف زمنيّ لمسار المفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

المشهد الاقتصاديّ في باريس بعد الأولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

آلة القتل الإسرائيلية مستمرة وسط تخبط داخلي ومطالبات بإقرار صفقة الأسرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:19

هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
فنّ
13:13

قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:00

بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!

LBCI
اقتصاد
02:08

إنخفاض في اسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
16:52

هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
14:38

مصادر قناة القاهرة الإخبارية المِصرية: الخلافات بين الطرفين في محادثات وقف إطلاق النار في غزة لا تزال كبيرة

LBCI
أمن وقضاء
15:48

حادث اصطدام بين عدد من السيارات في قضاء البترون

LBCI
صحف اليوم
00:29

قيادي سابق في حزب الله لـ "الأنباء الكويتية": أتوقع ردّاً معنوياً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More