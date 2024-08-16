السفارة الايرانية لدى لبنان: يمكننا مهاجمة العدو من أي نقطة في ايران عبر "مدن الصواريخ" تحت الارض

في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال "مدن الصواريخ". هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية #إيران العزيزة، وهي تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران. يمكننا، إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية الإسلامية… https://t.co/WkhHbMgq6J
— السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) August 16, 2024
في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال "مدن الصواريخ". هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية #إيران العزيزة، وهي تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران. يمكننا، إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية الإسلامية… https://t.co/WkhHbMgq6J