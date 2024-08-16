السفارة الايرانية لدى لبنان: يمكننا مهاجمة العدو من أي نقطة في ايران عبر "مدن الصواريخ" تحت الارض

افادت السفارة الايرانية لدى لبنان عبر إكس، بأن "في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال "مدن الصواريخ".



وأكدت السفارة أن "هذه المدن الصاروخية موجودة في كل أنحاء جغرافية إيران العزيزة، وهي تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران".



وشددت على أنه "يمكننا، إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".