أكثر من 300 حالة وفاة بالكوليرا في السودان

كشفت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي أيضا إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا، إذ تسبب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص.



وأكدت هاريس أنه تم الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، موضحة أن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضا.



وتوقّعت "أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه".