الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتحدة: "مؤشرات قوية" على استخدام قوات الأمن البنغلادشية قوة "غير مبررة"
أخبار دولية
2024-08-16 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأمم المتحدة: "مؤشرات قوية" على استخدام قوات الأمن البنغلادشية قوة "غير مبررة"
أعلنت الأمم المتحدة أن ثمة مؤشرات قوية على استخدام قوات الأمن البنغلادشية قوة غير مبررة في الرد على احتجاجات طالبية حاشدة أطاحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ولفتت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير أولي إلة أن "ثمة مؤشرات قوية، تستدعي إجراء تحقيق مستقل إضافي ، على أن قوات الأمن استخدمت قوة غير مبررة وغير متكافئة في استجابتها للوضع".
أخبار دولية
المتحدة:
"مؤشرات
قوية"
استخدام
الأمن
البنغلادشية
"غير
مبررة"
التالي
روسيا تعلن اعتراض 12 صاروخاً كانت تستهدف جسر القرم
أكثر من 300 حالة وفاة بالكوليرا في السودان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:44
الأمم المتحدة: هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية في الضفة الغربية "مروع"
أخبار دولية
09:44
الأمم المتحدة: هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية في الضفة الغربية "مروع"
0
أخبار دولية
2024-08-13
الأمم المتحدة: أداء وزير إسرائيلي الصلاة في الحرم القدسي "استفزاز لا يجدي"
أخبار دولية
2024-08-13
الأمم المتحدة: أداء وزير إسرائيلي الصلاة في الحرم القدسي "استفزاز لا يجدي"
0
أخبار دولية
2024-08-10
مقررة الأمم المتحدة الخاصة تتهم إسرائيل "بالإبادة الجماعية" بعد قصف المدرسة في غزة
أخبار دولية
2024-08-10
مقررة الأمم المتحدة الخاصة تتهم إسرائيل "بالإبادة الجماعية" بعد قصف المدرسة في غزة
0
أخبار دولية
2024-08-05
الأمم المتحدة: تسعة موظفين في الأونروا "قد يكونون شاركوا" في هجوم حماس في 7 تشرين الاول
أخبار دولية
2024-08-05
الأمم المتحدة: تسعة موظفين في الأونروا "قد يكونون شاركوا" في هجوم حماس في 7 تشرين الاول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:44
الأمم المتحدة: هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية في الضفة الغربية "مروع"
أخبار دولية
09:44
الأمم المتحدة: هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية في الضفة الغربية "مروع"
0
أخبار دولية
08:35
وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يندّدان بهجمات الضفة الغربية
أخبار دولية
08:35
وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يندّدان بهجمات الضفة الغربية
0
أخبار دولية
08:18
أوكرانيا تسعى "لإقناع" روسيا ببدء مفاوضات "منصفة"
أخبار دولية
08:18
أوكرانيا تسعى "لإقناع" روسيا ببدء مفاوضات "منصفة"
0
أخبار دولية
08:00
مقتل 16 مقاتلا انفصاليا في هجوم للقاعدة في جنوب اليمن
أخبار دولية
08:00
مقتل 16 مقاتلا انفصاليا في هجوم للقاعدة في جنوب اليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
06:18
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
موضة وجمال
06:18
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
0
أخبار دولية
01:09
إصابة ثلاثة في باكستان سافروا من الإمارات بجدري القرود
أخبار دولية
01:09
إصابة ثلاثة في باكستان سافروا من الإمارات بجدري القرود
0
آخر الأخبار
14:50
وزير خارجية فرنسا غادر لبنان
آخر الأخبار
14:50
وزير خارجية فرنسا غادر لبنان
0
صحف اليوم
01:05
نعيم قاسم: الرد على اغتيال شكر وهنية منفصل عن وقف إطلاق النار بغزة
صحف اليوم
01:05
نعيم قاسم: الرد على اغتيال شكر وهنية منفصل عن وقف إطلاق النار بغزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
سيجورنيه برفقة نظيره البريطاني في اسرائيل
أخبار دولية
07:58
سيجورنيه برفقة نظيره البريطاني في اسرائيل
0
أخبار لبنان
06:55
حمية اطلق صيانة الطريق الدولية في ضهر البيدر
أخبار لبنان
06:55
حمية اطلق صيانة الطريق الدولية في ضهر البيدر
0
أخبار لبنان
06:22
جعجع: على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه
أخبار لبنان
06:22
جعجع: على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه
0
أخبار لبنان
06:03
وزير الخارجية المصري من عين التينة: اي انتهاك للسيادة اللبنانية أمر مدان
أخبار لبنان
06:03
وزير الخارجية المصري من عين التينة: اي انتهاك للسيادة اللبنانية أمر مدان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الرياضة... السوبر ريال مدريد يُحرز لقب كأس السوبر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الرياضة... السوبر ريال مدريد يُحرز لقب كأس السوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قرية OMT Summer in action الصيفية تشتعل … على أنغام الأخوان شحادة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قرية OMT Summer in action الصيفية تشتعل … على أنغام الأخوان شحادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عيد السيدة لا يشبه اي عيد آخر وهكذا يحتفل به اللبنانيون
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عيد السيدة لا يشبه اي عيد آخر وهكذا يحتفل به اللبنانيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مفاوضات الدوحة انطلقت.. والهدف وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مفاوضات الدوحة انطلقت.. والهدف وقف اطلاق النار في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:19
هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
خبر عاجل
06:19
هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
2
منوعات
15:00
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
منوعات
15:00
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
3
فنّ
13:13
قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!
فنّ
13:13
قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!
4
موضة وجمال
06:44
فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)
موضة وجمال
06:44
فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)
5
اقتصاد
02:08
إنخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
إنخفاض في اسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
04:22
حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"
أخبار لبنان
04:22
حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"
7
موضة وجمال
06:18
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
موضة وجمال
06:18
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
8
أخبار دولية
16:52
هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:52
هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More