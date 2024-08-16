الأمم المتحدة: "مؤشرات قوية" على استخدام قوات الأمن البنغلادشية قوة "غير مبررة"

أعلنت الأمم المتحدة أن ثمة مؤشرات قوية على استخدام قوات الأمن البنغلادشية قوة غير مبررة في الرد على احتجاجات طالبية حاشدة أطاحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.



ولفتت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير أولي إلة أن "ثمة مؤشرات قوية، تستدعي إجراء تحقيق مستقل إضافي ، على أن قوات الأمن استخدمت قوة غير مبررة وغير متكافئة في استجابتها للوضع".