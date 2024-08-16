سيجورنيه برفقة نظيره البريطاني في اسرائيل

بعد جلسة مناقشات أولى وصفت بالبناءة، يرتقب أن تستأنف اليوم الجمعة أيضاً في الدوحة جلسة ثانية تضم الوسطاء الدوليين المفاوضين القطريين والمصريين والأميركيين فضلا عن الوفد الإسرائيلي، من أجل استكمال البحث في بعض النقاط العالقة من اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس.



توازياً، حطّ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه برفقة نظيره البريطاني ديفيد لامي في اسرائيل آتياً من لبنان لبحث سبل وقف التصعيد.