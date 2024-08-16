روسيا تعلن اعتراض 12 صاروخاً كانت تستهدف جسر القرم

أكدت روسيا الجمعة أنها اعترضت ليلا 12 صاروخا أميركي الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو العام 2014.



وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "صدت وسائل الدفاع الجوي خلال الليل هجوما شن بواسطة 12 صاورخا أتاكمس أميركية الصنع أطلقت باتجاه جسر القرم".



في السياق، أعلنت روسيا الجمعة سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا تقريبا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.



وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "بفضل تحركات وحدات مجموعة قوات الوسط تم تحرير (بلدة) سيرغييفكا". وكانت الوزارة أعلنت الخميس السيطرة على بلدة أخرى في المنطقة ذاتها.