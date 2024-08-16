هزة بقوة 4.8 في المنطقة بين الأردن وسوريا

شعر سكان مناطق الحدود الأردنية السورية بهزة أرضية بقوة 4.8 ، قال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (جي.إف.زد).



وأوضح المركز أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.



ونتيجة لذلك، شعر سكان بعض المناطق اللبنانية بالهزة.