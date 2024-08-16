الأمم المتحدة تطلب هدنة لسبعة أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال

طلبت الأمم المتحدة هدنة في غزة مدتها سبعة أيام لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال الذي اكتُشف في مياه الصرف الصحي في القطاع.



وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي النوع 2 للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضافت: "في غياب الهدن الإنسانية، لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة".