مقتل 16 مقاتلا انفصاليا في هجوم للقاعدة في جنوب اليمن

قُتل 16 عنصرا من القوات الانفصالية اليمنية وأُصيب 18 آخرون في هجوم بسيّارة مفخخة على ثكنة عسكرية في جنوب البلاد تبنّاه تنظيم القاعدة، وفق ما أفاد متحدث عسكري وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية الرابعة العقيد محمد النقيب لفرانس برس إن حصيلة الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية تابعة للقوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين في جنوب اليمن بلغت "16 شهيدا و18 جريحا".