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أوكرانيا تسعى "لإقناع" روسيا ببدء مفاوضات "منصفة"

أخبار دولية
2024-08-16 | 08:18
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أوكرانيا تسعى &quot;لإقناع&quot; روسيا ببدء مفاوضات &quot;منصفة&quot;
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أوكرانيا تسعى "لإقناع" روسيا ببدء مفاوضات "منصفة"

أعلن أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هجوم كييف غير المسبوق على روسيا يهدف إلى "إقناع" موسكو بالخوض في "عملية تفاوض منصفة" من خلال إلحاق "هزائم تكتيكية كبيرة".
     
وقال مساعد الرئيس ميخايلو بودولياك على منصة "إكس": "في منطقة كورسك، يمكننا أن نرى بوضوح كيف تُستخدم الأداة العسكرية بموضوعية لإقناع روسيا بالدخول في عملية تفاوض منصفة".
 

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