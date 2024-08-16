وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يندّدان بهجمات الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده تدين بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وقال لامي في مؤتمر صحفي في إسرائيل: "مشاهد الليلة الماضية، من حرق وإضرام النار في المباني، وإلقاء زجاجات المولوتوف على السيارات، والهياج واسع النطاق ومطاردة الناس وإجبارهم على الفرار من منازلهم، أمر بغيض، أدينه بأشد العبارات".



بدوره، ندد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بهجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون على قرية فلسطينية في الضفة الغربية.



وقال سيجورنيه في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في القدس: "إننا ندين هذا الوضع".