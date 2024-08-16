الأمم المتحدة: هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية في الضفة الغربية "مروع"

وصفت الأمم المتحدة هجوم المستوطنين الدامي على قرية في الضفة الغربية بأنه "مروع"، وقالت: "إلى حد كبير، نرى إفلاتا من العقاب" في هجمات مماثلة.



وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني: "كان مروّعا. الأمر اللافت والذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية".

