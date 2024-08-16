مقتل العشرات في هجوم لقوات الدعم السريع في جنوب شرق السودان

قتل 80 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجوم "شنته قوات الدعم السريع" الخميس على قرية جلنقي في ولاية سنّار بجنوب شرق السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية وشهود عيان وكالة فرانس برس الجمعة.



وقال مصدر طبي: "وصلَنا في المستشفى أمس 55 قتيلا وعشرات الجرحى بينهم عدد من الحالات حرجة، وتوفي منهم حتى صباح اليوم 25، ليرتفع العدد إلى 80" قتيلا.



وقال أحد سكان القرية وهو يرافق ابنه المصاب الى المستشفى: "صباح أمس وصلت ثلاث سيارات مسلحة وأرادت اقتحام منازل القرية، وتصدى لهم الناس".



وأشار الى أن المسلحين "انسحبوا لكنهم عادوا بقوة بأكثر من عشر سيارات، وأطلقوا النار عشوائيا على القرية"، ما أدى الى سقوط قتلى.



وأفاد المصدر ذاته بأن المسلحين قاموا بإحراق منازل، بينما "ظلت بعض الجثث لساعات في العراء".