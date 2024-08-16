أكسيوس: بلينكن يصل إلى إسرائيل الأحد للاجتماع مع نتنياهو

أعلن مراسل موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل إلى إسرائيل يوم الأحد.



وذكر المراسل أن بلينكن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.



وأضاف أن بلينكن ربما يزور القاهرة والدوحة.