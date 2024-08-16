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قيادي بحماس: ما أُبلغنا به حول نتائج المحادثات لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 2 تموز

أعلن قيادي في حركة حماس لـ"رويترز" أن "ما أُبلغت به الحركة اليوم حول نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه يوم الثاني من تموز".