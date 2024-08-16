حماس تدعم طلب الأمم المتحدة لهدنة إنسانية من أجل التطعيم من الشلل الرباعي

أعلن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الجمعة أن الحركة تدعم طلب الأمم المتحدة لهدنة إنسانية لمدة سبعة أيام من أجل تطعيم آلاف الأطفال الفلسطينيين من الشلل الرباعي.