الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم في منطقة كورسك الروسية

أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن الهجوم في منطقة كورسك الروسية أحرز مزيدا من التقدم.



وأبلغ سيرسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "تواصل القوات المهاجمة (في منطقة كورسك) القتال وتقدّمت في بعض المناطق من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات باتجاه العدو".