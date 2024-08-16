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هكذا علقت حماس على بيان الوسطاء في الدوحة...

أخبار دولية
2024-08-16 | 13:23
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هكذا علقت حماس على بيان الوسطاء في الدوحة...
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