الأردن يحمل نتنياهو مسؤولية "إفشال جهود إتمام صفقة" في غزة

حمل وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية "إفشال جهود إتمام صفقة تبادل" في غزة، داعيا إلى "ممارسة ضغوط مباشرة عليه".



وأكد الصفدي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "كل الدلائل تشير إلى أن بنيامين نتنياهو هو الذي يفشل جهود إتمام صفقة التبادل"، مضيفا أن "على كل من يريد إنجاح جهود التوصل لها ممارسة ضغوط مؤثرة ومباشرة عليه".



ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي قوله إن "أول خطوة لوقف التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب".



وحض على "تكثيف الضغوطات على إسرائيل لوقف العدوان على غزة"، مؤكدا دعم الاردن لجهود قطر ومصر والولايات المتحدة للتوافق على صفقة تبادل و"ضرورة إنجاز الصفقة في أسرع وقت ممكن".