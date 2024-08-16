موسكو تستدعي السفيرة الإيطالية بعد تحقيق لقناة راي في منطقة كورسك

استدعت روسيا السفيرة الإيطالية في موسكو تشيتشيليا بيتشوني تنديدا بتحقيق أجراه أخيرا فريق من قناة "راي" الايطالية في منطقة كورسك التي سيطر عليها الجيش الأوكراني.



وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "السفيرة تبلغت احتجاجا شديد اللهجة بسبب سلوكيات فريق راديو وتلفزيون راي الذي دخل في شكل غير قانوني إلى روسيا لتغطية الهجوم الإرهابي المجرم للجنود الأوكرانيين على منطقة كورسك".