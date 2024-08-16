مسؤول أميركي: محادثات الدوحة بشأن غزة من أكثر المحادثات البناءة

أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة أن مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن من أكثر المحادثات البناءة التي أجرتها الأطراف منذ أشهر.



وأشار إلى أن المفاوضين يعتقدون أن الاتفاق جاهز للمضي قدمًا، وإن كان لا يزال يلزم إنجاز بعض الأعمال.