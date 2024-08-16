مسؤول أميركي كبير يحذّر إيران من تداعيات "كارثية" في حال هاجمت إسرائيل

حذّر مسؤول أميركي من أن إيران ستواجه تداعيات "كارثية" وتعرقل الزخم نحو اتفاق هدنة في غزة إذا هاجمت إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.وقال مسؤول أميركي بارز لصحافيين، إن الولايات المتحدة ستشجع الإيرانيين، وأنا أعلم أن كثرا سيفعلون ذلك، على عدم المضي في هذا المسار، لأن التداعيات قد تكون كارثية، خصوصا بالنسبة إلى إيران".