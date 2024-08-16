وزارة الصحة الفلسطينية تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الجمعة أنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة في مدينة دير البلح لرضيع يبلغ من العمر 10 أشهر ولم يتلق أي جرعة من التطعيم ضد المرض.

