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مقتل طيار بعد سقوط طائرته في البحر المتوسط خلال معرض جوي فرنسي

أخبار دولية
2024-08-16 | 15:06
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مقتل طيار بعد سقوط طائرته في البحر المتوسط خلال معرض جوي فرنسي
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مقتل طيار بعد سقوط طائرته في البحر المتوسط خلال معرض جوي فرنسي

أعلنت السلطات الفرنسية أن طيارًا لقي حتفه اليوم الجمعة بعد سقوط طائرة من طراز فوغا ماجستير كان يحلق بها في البحر المتوسط خلال معرض جوي في لافوندو في جنوب فرنسا.

وقالت السلطة المحلية في منطقة فار في جنوب فرنسا: "انتشلت جثة الطيار".

وأضافت السلطات الفرنسية أن التحقيق جار لفحص سبب وقوع الحادث.

وكان المعرض الجوي جزءًا من إحياء الذكرى الثمانين ليوم إنزال قوات الحلفاء في منطقة بروفنس.

ويأتي الحادث بعد يومين فقط من تصادم طائرتين عسكريتين فرنسيتين في شرق فرنسا، ما أسفر عن مقتل فردين عسكريين ونجاة آخر.

أخبار دولية

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